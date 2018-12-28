Son Dakika Haberleri: Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85

Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Artvin Belediye'yi 93-85 mağlup etti.

Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Artvin Belediye'yi 93-85 mağlup etti.

Salon: Enka

Hakemler: Ahmet Taner İbin xxx, Tolga Edis xxx, Sami Özel xxx

Petkim Spor: Mustafa Baki Görür xxx 11, Doğukan Şanlı xxx 16, Marek Jonh Bram Klasse xxx 12, Markus Roysall Kennedy xxx 24, Berkay Bayar xx 6, Koray Uzunhasan xx 6, Kristijan Nikolov xx 6, Mertcan Sonkol xxx 11, Koray Uzunhasan xx 6, Utku Saraloğlu x

Başantrenör: Okan Çevik

Artvin Belediye: Ricky Lafredrick Tarrant Jr xxx 39, Özgür Şahin xxx 18, Tamer Erden x 4, Burak Türsen xx 8, Gökhan Karabıyık xx 7, İlhan Barış Gökalp xx 6, Marshall Obrıan Moses x 3, Ömer Tayfur Karabey x, Tolga Kaan Birer x

Başantrenör: Atalay Gemen

1. Periyot: 23-20 (Petkim Spor lehine)

Devre: 52-36 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 73-61 (Petkim Spor lehine)

5 faulle çıkan: Kristijan Nikolov (Petkim Spor) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Artvin, Petkim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti

Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:30:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]