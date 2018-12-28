Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85

Türkiye
Basketbol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Artvin
Belediye'yi 93-85 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Ahmet Taner
İbin xxx, Tolga Edis
xxx, Sami Özel xxx
Petkim Spor: Mustafa Baki Görür xxx 11, Doğukan Şanlı xxx 16, Marek Jonh Bram Klasse xxx 12, Markus Roysall Kennedy xxx 24, Berkay
Bayar xx 6, Koray Uzunhasan xx 6, Kristijan Nikolov
xx 6, Mertcan Sonkol xxx 11, Koray Uzunhasan xx 6, Utku Saraloğlu x
Başantrenör: Okan Çevik
Artvin Belediye: Ricky Lafredrick Tarrant Jr xxx 39, Özgür Şahin
xxx 18, Tamer Erden x 4, Burak Türsen xx 8, Gökhan Karabıyık
xx 7, İlhan Barış Gökalp xx 6, Marshall
Obrıan Moses x 3, Ömer Tayfur Karabey x, Tolga Kaan
Birer x
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 23-20 (Petkim Spor lehine)
Devre: 52-36 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 73-61 (Petkim Spor lehine)
5 faulle çıkan: Kristijan Nikolov (Petkim Spor) - İZMİR