TBL: Akhisar Basket: 85Manisa BBSK: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında iki Manisa ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basket karşı karşıya geldi. Akhisar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Akhisar Basket 85-84 kazandı.

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