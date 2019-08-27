Son Dakika Haberleri: TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...
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TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF...

TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ve Mehmet Serhan Antalyalı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ve ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.


Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, takım temsilcileri de söz alarak, yeni sezon öncesi bütün ekiplere başarılar diledi.


TBL'de yeni sezon 12-13 Ekim'de oynanacak 1. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı ise 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak 15. hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.


Ligde ilk haftanın programı şu şekilde:


Düzce Belediyespor-Yalovaspor


Samsunspor- Merkezefendi Belediyespor


Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor


Final Gençlik-Mamak Belediyesi


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı


Konyaspor- Gemlik Basketbol


Petkimspor- Akhisar Belediyespor


Sigortam.net İTÜ- Fethiye Belediyespor


- Erkekler Federasyon Kupası


TBL kura çekiminin ardından, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası kura çekimi de gerçekleştirildi.


Dörderli 4 grupta yapılacak karşılaşmaların ardından ilk iki sıraya alacak ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.


Kupada, gruplar şu şekilde oluştu:


A Grubu: Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Final Gençlik


B Grubu: Samsunspor, Fethiye Belediyespor, Mamak Belediyesi, Konyaspor


C Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, Bornova Belediyespor, Sigortam.net İTÜ


D Grubu: Bandırma Kırmızı, Gemlik Basketbol, Merkezefendi Belediyespor, Yalovaspor

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:14 
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