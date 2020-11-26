TBL'de Merkezefendi lidere karşı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluk ve kenti tarihinde ilk kez Süper Lig'de temsil etmeyi hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın lider Büyükşehir Hastanesi Konyaspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Play-Off hattındaki Merkezefendi bu sezon ligde 6 maçta 3 galibiyet alırken, Konyaspor ise 5 galibiyetle zirvede yer alıyor.

Zorlu maç öncesi Başkan Veli Deveciler, "Artık kazanma vaktimiz geldi. Takımımdaki tüm oyuncularımıza olan inancımız tam. Konya'yı yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu. Asbaşkan Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Süper Lig hedefi için oyuncuların kendilerini mahcup etmeyeceklerine inandıklarını söyledi. Antrenör Şahin Ateşdağlı ise pandeminin tüm takımları etkilediğini belirtip, inanç kaybı yaşamadan sezon bitiminde hedefledikleri yerde olacaklarını dile getirdi.