TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor, 8 yeni transferi için imza töreni ve yeni formalarının tanıtım için lansman toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, biri yurt dışından olmak üzere toplamda 8 yeni transfer gerçekleştirdi. Kadrosunu genişleten Kağıtspor, takıma yeni katılan sporcular için bir restaurantta imza töreni gerçekleştirdi. Törende yeni transferler Manisa B.Ş. Belediye'den Mert Ulaş, Final Gençlik'ten Hakan Şanlı, Sakarya BŞB'den Kerem Bulat, Bahçeşehir Koleji'nden Can Altınyığ, Semt 77 Yalavaspor'dan Keshun Deıon Sheerrıl, Arjantin ligi takımlarından Atenas'tan Horaca Spencer, Manisa B.Ş.'den Burakcan Dilmaç ve Bornava Belediyespor'dan Bahadır Şimşek, Kağıtspor ile sözleşmeyi imzaladı.

İmza ve forma tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor Başkan Yardımcısı ve basketbol branş yöneticisi Serhan Çatal, Başantrenör Atalay Gemen katıldı. Törende söz alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya dair seçim vaatlerini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Yaş, yetenek ve gelir durumu ayırmaksızın her birey için spor ve boş vakitleri değerlendirmek için tesis ve faaliyetleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kocaeli kent markasına katkı sağlamak ve uygun sporlarla katkı üretmek amacıyla 'Spor Kenti Kocaeli' programı başlatılacak. Doğa sporları, su sporları ve ata sporlarının yapılacağı altyapı oluşturulacak" dedi.

31 branşta lisanslı yaklaşık 44 bin sporcuya sahip olduklarını söyleyen Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal, "Türkiye'nin rekor sayısıdır. Tabii ki hepsi aktif sporcu değil. Fakat 7 bin sporcumuz aktif müsabakaya çıkarak spor yapıyor. İkinci bir sporcu fabrikasını da Gebze'de açıyoruz. GEBZESEM markasıyla orada olacağız. Basketbol ve voleybol takımımız ve bir çok takımımız birinci ligde. Kocaeli gençliğine seslenmek istiyorum. Gençlerin örnek alıp, rol model olarak alt yapıya gelip, bu kentin geleceğine ve gelecekteki takımın oyuncuları olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ