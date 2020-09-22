TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov - Son Dakika

TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 8 yeni transferi için imza töreni ve yeni formalarının tanıtım için lansman toplantısı düzenledi.

TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor, 8 yeni transferi için imza töreni ve yeni formalarının tanıtım için lansman toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, biri yurt dışından olmak üzere toplamda 8 yeni transfer gerçekleştirdi. Kadrosunu genişleten Kağıtspor, takıma yeni katılan sporcular için bir restaurantta imza töreni gerçekleştirdi. Törende yeni transferler Manisa B.Ş. Belediye'den Mert Ulaş, Final Gençlik'ten Hakan Şanlı, Sakarya BŞB'den Kerem Bulat, Bahçeşehir Koleji'nden Can Altınyığ, Semt 77 Yalavaspor'dan Keshun Deıon Sheerrıl, Arjantin ligi takımlarından Atenas'tan Horaca Spencer, Manisa B.Ş.'den Burakcan Dilmaç ve Bornava Belediyespor'dan Bahadır Şimşek, Kağıtspor ile sözleşmeyi imzaladı.

İmza ve forma tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor Başkan Yardımcısı ve basketbol branş yöneticisi Serhan Çatal, Başantrenör Atalay Gemen katıldı. Törende söz alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya dair seçim vaatlerini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Yaş, yetenek ve gelir durumu ayırmaksızın her birey için spor ve boş vakitleri değerlendirmek için tesis ve faaliyetleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kocaeli kent markasına katkı sağlamak ve uygun sporlarla katkı üretmek amacıyla 'Spor Kenti Kocaeli' programı başlatılacak. Doğa sporları, su sporları ve ata sporlarının yapılacağı altyapı oluşturulacak" dedi.

31 branşta lisanslı yaklaşık 44 bin sporcuya sahip olduklarını söyleyen Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal, "Türkiye'nin rekor sayısıdır. Tabii ki hepsi aktif sporcu değil. Fakat 7 bin sporcumuz aktif müsabakaya çıkarak spor yapıyor. İkinci bir sporcu fabrikasını da Gebze'de açıyoruz. GEBZESEM markasıyla orada olacağız. Basketbol ve voleybol takımımız ve bir çok takımımız birinci ligde. Kocaeli gençliğine seslenmek istiyorum. Gençlerin örnek alıp, rol model olarak alt yapıya gelip, bu kentin geleceğine ve gelecekteki takımın oyuncuları olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi, Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBL'de mücadele edecek Kağıtspor'da imza şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei