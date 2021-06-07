TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor

Final serisinde üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak. Seride ilk maç, yarın saat 15.00'te Samsunspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor 'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

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