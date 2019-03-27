Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Talha Esen | 27 Mart 2019
36 dakika önce
TBL Gündemi'nin yeni bölümünde Ali Yönetci ve Volkan Günak'ın konuğu Karesispor Şube Sorumlusu Talha Esen oldu.
TBL Gündemi'nin yeni bölümünde Ali Yönetci ve Volkan Günak'ın konuğu Karesispor Şube Sorumlusu Talha Esen oldu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:04 Kaynak: Youtube
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti