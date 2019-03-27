Son Dakika Haberleri: Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Talha Esen | 27 Mart 2019

Tbl Gündemi - Ali Yönetci, Volkan Günak, Talha Esen | 27 Mart 2019

36 dakika önce

TBL Gündemi'nin yeni bölümünde Ali Yönetci ve Volkan Günak'ın konuğu Karesispor Şube Sorumlusu Talha Esen oldu.

TBL Gündemi'nin yeni bölümünde Ali Yönetci ve Volkan Günak'ın konuğu Karesispor Şube Sorumlusu Talha Esen oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:04 Kaynak: Youtube

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