Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Mamak Belediyespor'u Marcus'un son saniye basketiyle 75-73 yendi.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 4.Hafta Karşılaşması
Hakemler: Aydın Karaçam, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İncel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (24), İnanç, Faik, Kaan (8), Tolga (6), Ramazan (2), Gökhan (6), Calvin (10), Alican (2), Umut (13), Recep (4),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Mamak Belediyespor: Ali, Umar (2), Oğuzhan (7), Mertcan (6), Yiğit (5), Özgür (14), Yesukan (12), Mustafa (17), Anthony (10),
Baş Antrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 15-16
2. Periyot: 19-11
3. Periyot: 16-24
4. Periyot: 25-22
Maç Sonucu: 75-73 Manisa lehine - MANİSA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TBL: Manisa BBSK: 75 Mamak Belediyespor: 73 - Son Dakika Spor