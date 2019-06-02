TBL Play- Off Yarı Final: Anadolu Efes: 80 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

TBL Play-Off Yarı Final ikinci maçında Anadolu Efes
, Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 80-68 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Anadolu Efes: Bryant Dunston xx 12, Vasilije Micic xx 10, Adrien Moerman xx 10, Krunoslav Simon xx 4, Doğuş Balbay
x 3, Metecan Birsen x 4, Buğrahan Tuncer x 3, Sertaç Şanlı
xx 11, Shane Larkin
x 12, Yiğitcan Saybir x 5, Ömercan İlyasoğlu x 6, Onuralp Bitim x Başantrenör: Ergin Ataman
Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison x 3, Tai Webster xx 10, Zach Auguste x 5, Nigel Hayes x 9, Göksenin Köksal x 2, Marko Arapovic xx 10, Ege Arar
x 8, Caner Erdeniz
x, Hasan Emir
Gökalp x 8, Erol Can Çinko x 11, Can Korkmaz
x 2 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. Periyot: 24-14 (Anadolu Efes lehine) Devre: 46-30 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 67-42 (Anadolu Efes lehine) 5 faulle çıkan: Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)
(İHA)