Son Dakika Haberleri: TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı
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TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) alınan Sigortam.net İTÜ BB'nin yerine Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) Ankara Anadolu Basket'in kabul edildiğini açıkladı.

TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) alınan Sigortam.net İTÜ BB'nin yerine Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) Ankara Anadolu Basket'in kabul edildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Sigortam.net İTÜ BB'nin ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine BSL'ye alınmasıyla, TBL için yapılan başvuruların incelendiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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