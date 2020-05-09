TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı - Son Dakika Ekonomi

TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı

13 dakika önce

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmasına karşın katlanan fiyatlar nedeniyle "Anneler Günü" için çiçek almayı da zorlaştırdığına dikkat çekti.

TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı, System.String[]

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmasına karşın katlanan fiyatlar nedeniyle "Anneler Günü" için çiçek almayı da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Covid-19 pandemisi günlerinde kutlanan "10 Mayıs Anneler Günü"ne ilişkin açıklamasında, çiçek fiyatlarının katlandığına, bazı satış noktalarındaki fiyatlarda geçen haftaya göre yüzde 100'e varan artışlar olduğuna da dikkat çekti.

Ağaoğlu, günümüz koşullarında, geçmişteki "Anneler Günü" kutlamalarından farklı bir durumla karşı, karşıya olunduğuna işaret etti ve ekledi:

"Bilindiği üzere Anneler Günü bazıları için, çok yanlış algılanmakta, mutlaka alışveriş yapılması ve alınacak bir hediye ile anne sevgisinin ifade edilebileceği özel bir gün olarak düşünülmektedir. Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında, Anneler Gününde sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olduğundan, annelerine hediye sunmak isteyen evlatlar, şayet önceden satın almamışlarsa ve kurye ile gönderme yolunu kullanmadılarsa hediye verme imkanını bulamayacaklar."

Ağaoğlu, salgın nedeniyle dükkanını kapatan ve işini kaybeden milyonlarca insanın ekonomik darboğaza girmesinden ötürü, tasarruf tedbirlerine özen göstermek zorunda olduklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını sürecinde yüzbinlerce işyeri sahibi; dükkanını, mağazasını kapatmak zorunluğunda kalmış, milyonlarca çalışan işini kaybetti veya ücretsiz izine çıkarıldı. Geçmiş 15 yılda işsizlik ödeneğine her yıl ortalama 23 bin başvuru olmuşken, bu salgın döneminde sadece bir ayda başvuru yapan işletme sayısı 274 bini, işsizlik ödeneği talep edilen çalışan sayısı 3 milyonu aştı. Şimdi bu şartlar altında, ülke nüfusunun büyük bölümünün evden çıkamadığı ve ekonomik darboğaza girdiği bu Anneler Günü'nde, çiçekçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular. Çünkü, mağazaların kapalı olmasından dolayı insanlar annelerine sadece çiçek alabilme ve hediye gönderme çabası içindeler. Ne var ki, kısıtlı bütçelerden parası ödenecek olan o çiçekler de kısa süre sonra solacak ve çöpe gidecektir. Oysa, annelerin en değerli varlıkları olan evlatlarından tek beklentileri, onların kendilerine iyi bakmaları ve annelerini sevmeleridir." (Fotoğraflı)


Anneler Günü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:32 Kaynak: DHA


Son Dakika

Açılışlarına saatler kalan Sağlık Bakanlığı, AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti         
13:20
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı         
12:44
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı         
12:36
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?         
12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor         
12:24
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi         
12:13
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu         
12:05
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü         
12:03
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor         
12:03
Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor         
12:02
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı         
12:01
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
12:00
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı         
11:59
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum         
11:55
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz         
11:33
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı         
11:32
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak         
11:06
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor         
11:00
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır         
10:55
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim         
10:53
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti         
10:43
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı         
10:40
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor         
10:40
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü         
10:36
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur         
10:34
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez         
10:32
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı         
10:13
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada         
10:09
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 13:45:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]