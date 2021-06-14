Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok üründe iki yıllık garanti süresinin, tüketiciler için yüksek maliyetlere neden olabildiğine dikkat çekerek, "Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı" çağrısı yaptı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, "Bilindiği gibi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un garanti belgesi ile ilgili 13.maddesine göre, garanti süresinin 'asgari iki yıl' olması gerekiyor" diye anımsattı ve ekledi: