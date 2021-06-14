Üye Girişi
TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı - Son Dakika

TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı

14.06.2021 11:25
TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı, System.String[]

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok üründe iki yıllık garanti süresinin, tüketiciler için yüksek maliyetlere neden olabildiğine dikkat çekerek, "Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı" çağrısı yaptı.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok üründe iki yıllık garanti süresinin, tüketiciler için yüksek maliyetlere neden olabildiğine dikkat çekerek, "Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı" çağrısı yaptı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, "Bilindiği gibi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un garanti belgesi ile ilgili 13.maddesine göre, garanti süresinin 'asgari iki yıl' olması gerekiyor" diye anımsattı ve ekledi:

"Birçok ürün için bunun yeterli olmadığı açıktır; çünkü, garanti kapsamında olan birçok dayanıklı tüketim malı iki yıl geçtikten kısa bir süre sonra sık sık arıza yapmaya başlar. Ancak, firmalar, yasaya uygun olarak iki yıllık garanti süresi verirler; bu nedenle de, tüketiciler çok yüksek ücretlerle aldıkları ürünlerin onarımı ile uğraşmak zorunda kalırlar. "Bu durum, tüketicilerin aldıkları ürünlerle ilgili maliyetlerini hiç beklenmedik şekilde artırdığı gibi, aynı zamanda arıza dönemlerinde de ürünü kullanamadıkları için mağdur olurlar. Bu nedenle, bu gibi sorunların yaşanmaması için garanti süresinin arttırılması gerekir; günümüzde bu konuda önerilen en makul süre, söz konusu iki yılın dört yıla çıkarılmasıdır. "Ayrıca, onarılan parçanın garantisi malın kalan garanti süresi kadar. Düşünür müsünüz, 23 aylık cihazınız arızalanıyor, garantiden tamir ediliyor ama 2 ay geçmeden aynı parça yine arızalandığında ürünün garantisi bittiğinden tüketici mağduriyet yaşıyor. "Çoğu kez de akıllara, bilerek ve kasten defolu parça ile onarım yapıldığı geliyor. Garanti kapsamında değişen parçaya, ücretli tamir yapıldığında olduğu gibi cihazdan bağımsız 6 ay işçilik için de asgari bir yıl garanti verilmelidir."Ağaoğlu, iki yıllık zorunlu garanti süresine karşın, birçok firmanın, bu süreyi fiilen, dört ya da beş yıla çıkararak rekabet unsuru olarak kullandıklarına da dikkat çekerek, "Zaten kendisine ve ürününe güvenen bazı firmalar, kendiliklerinden 7 yıla varan garantiler veriyorlar. Bu da, teknolojinin gerçekte, dört ya da beş yıllık garanti süresinin mümkün kıldığını gösteriyor" diye ekledi.Satın alınan ürünlerin ayıplı çıkması durumunda, tüketicinin önemli hakları bulunduğuna da dikkat çeken Ağaoğlu, "Her şeyden önce, bir ürün tesliminden itibaren ilk 6 ay zarfında üretim kaynaklı ayıplı çıkarsa, tüketiciler seçimlik haklarını kullanabilir" dedi ve ekledi: "Tüketici, dilerse ürünün değiştirilmesini, parasının iadesini, ücretsiz onarımını veya ayıp oranında indirim taleplerinden birisinde bulunabilir. "Ayrıca, ürün onarıldıktan sonra garanti süresi içinde ikinci kez arızalanır veya azami tamir süresinde onarımı gerçekleştirilmez veya onarımının mümkün olmadığı bildirilirse tüketiciler yine seçimlik haklarına kavuşur. "Bu durumlarda satıcı tüketicinin talebine olumlu yanıt vermediği takdirde tüketici, 11 bin 330 liraya kadar olan uyuşmazlıklar için hiçbir ücret veya masraf ödemeden Tüketici Hakem Heyetine başvurarak talebi yönünde karar verilmesini isteyebilir. "Şunu da önemle hatırlatmak isterim ki, bazen fatura başkasının adına diyerek kullanıcıların başvurularının bazı Hakem Heyetlerince reddedilmesi hukuka aykırıdır. Çünkü garanti fatura sahibine değil, satılan ürüne veriliyor. "Bu yönde Yargıtay'ın açık kararı vardır. Tüketici Hakem Heyetine internet üzerinden de başvuru yapılabiliyor, verilen kararlar mahkeme kararı hükmünde sayılıyor.  https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi" (Fotoğraflı)


TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı

Tüketici Başvuru Merkezi, Aydın Ağaoğlu, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu 13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 12:26 Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:49 Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı
13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler         
12:25
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 14:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBM/Ağaoğlu: Tüketiciye tam koruma için garanti süresi 4 yıla çıkarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement