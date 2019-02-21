Son Dakika Haberleri: Tbm Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tbm Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2 saat önce

Diyarbaakır'ın Bağlar İlçesinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tbm Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Diyarbaakır'ın Bağlar İlçesinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağlar İlçe Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonundaki toplantıya, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, Şube Müdürü Mahmut Seyitoğlu, Şube Müdürü Umut Akgül, okul müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri katıldı. Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş açılış konuşmasında okullarda gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele çalışmalarında, çeşitli kurumların da işbirliğiyle başarıya ulaşmalarının mümkün olduğunu belirtti.

Bağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Mürsel Mortaş tarafından Bağlar ilçesi hakkında kısa tanıtım yapıldıktan sonra, TBM faaliyetlerinin istatistikleri paylaşıldı. İstatistiklere göre Bağlar ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 5 farklı TBM modülü uygulamalarıyla 19 bin 676 veliye, 121 bin 366 öğrenciye ve 3 bin 531 öğretmene ulaşıldığını belirten Mortaş 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ise hedeflerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin yüzde 100'üne, velilerin ise en az yüzde 75'ine ulaşılması olduğunu söyledi.

Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş katılımcılarla fikir alışverişi yaptıktan sonra toplantı sonlandırıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

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