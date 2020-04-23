TBMM 100 yaşında - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Merzifon'da da buruk kutlandı.



Kutlamalar kapsamında ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.



"Gönüllerimiz aynı heyecan ve coşkuyla çarpıyor"



Buradaki törenin ardından belediye hoparlöründen, tüm halkın bayramını kutlayan Yozgat, "23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin de temelleri atılmıştır. Böylelikle, milletimiz için yeni ve aydınlık bir dönem başlamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklarımıza verdiği değerin en önemli göstergesidir. Gönül isterdi ki; bugün tüm okullarımız cıvıl cıvıl olsun, parklarımız, meydanlarımız neşeyle dolsun. Bayram sevincini ve mutluluğunu birbirimizin gözlerinin içene bakarak yaşayalım. Maalesef şu an dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle, bunu gerçekleştiremiyoruz. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki; aynı mekanlarda yan yana olamasak da, gönüllerimiz aynı heyecan ve coşkuyla çarpıyor" diye konuştu.



Konuşmanın ardından, bir öğrencinin okuduğu İstiklal Marşı ile kutlama sona erdi. - AMASYA