TBMM 2 aylık tatil sonrası bugün açılıyor! İlk iş, süresi bitecek olan Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek - Son Dakika

TBMM 2 aylık tatil sonrası bugün açılıyor! İlk iş, süresi bitecek olan Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek

TBMM, 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndaki öncelikli işlerinden biri, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak.

TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak. Gündemde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi, bütçe maratonu, önemli gündem maddeleri ve cinsel saldırı ile suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL KURULA HİTAP EDECEK

Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

RESEPSİYON, KORONAVİRÜS SEBEBİYLE YAPILAMAYACAK

Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

İLK İŞ TEZKERELER

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işinin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Meclis'i 2021 yılı bütçesine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, Meclis'in gündeminde yer alıyor.

Bu süreçte ayrıca enerji alanına yönelik düzenleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik teklifi ile Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin teklifin de TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Bu arada Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu TBMM Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için 2 Ekim Cuma günü saat 10.30'da toplanacak.

TBMM 2 aylık tatil sonrası bugün açılıyor! İlk iş, süresi bitecek olan Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek

Tuma Çelik, Suriye, Irak, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 07:34

Son Dakika Politika TBMM 2 aylık tatil sonrası bugün açılıyor! İlk iş, süresi bitecek olan Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek - Son Dakika


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