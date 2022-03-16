TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor - Son Dakika
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TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor

16.03.2022 14:49
TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor

TBMM tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinin Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de devam ediyor.

TBMM tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinin Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de devam ediyor.

Saraçhane Futbol Sahası'ndaki müsabakalarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu birincileri, 3 grupta mücadele ediyor.

Yarın sona erecek grup maçlarının kazananları, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, il birincisi olan 11 takımın Edirne'deki mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Turnuvanın güzel maçlara sahne olduğunu aktaran Ak, "Turnuvanın amacı üst kategorilerde kendilerini gösteremeyen, yeteneklerini sergileyemeyen öğrencilere bir fırsat vermek. Çocuklarımızın yeteneklerini göstermeleri ve ön plana çıkarmaları için böyle bir turnuva düzenleniyor." diye konuştu.

Ak, organizasyonda final maçlarının Ankara'da oynanacağını, başarılı sporcuların TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından ödüllendirileceğini dile getirdi.

Ülke geneline yayılmış önemli bir turnuvanın gerçekleştirildiğini kaydeden Ak, "Buradan çıkan birinciler, yarı finallerde mücadele edecek. Oradan çıkan 8 takım, Ankara'da final maçlarını oynayacak. Final maçı, Meclis TV'den yayınlanacak, dereceye giren sporcularımıza ödüllerini TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop verecek." ifadelerini kullandı.

TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor
TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor

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23 Nisan, Edirne, Futbol, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın Marmara Bölgesi grup maçları, Edirne'de sürüyor - Son Dakika


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