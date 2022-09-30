TBMM'de yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor! İlk iş, masaya 2 teklifin yasalaştırılması yatırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor! İlk iş, masaya 2 teklifin yasalaştırılması yatırılacak

30.09.2022 08:23

TBMM 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış toplantısı ile başlayacak. Meclisin yeni yasama yılındaki ilk işi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak. Sonrasında ise "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi masaya yatırılacak.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle yarın saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Ardından Genel Kurul'da TBMM 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısı, gerçekleştirilecek. Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek. Akşam ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Yasama yılı açılış resepsiyonu 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle yapılmıyordu.

GÜNDEM YOĞUN

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek. Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

Meclisin yeni yasama yılındaki ilk işi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

HABER SİTELERİ SÜRELİ YAYIN KAPSAMINA ALINACAK

Geride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de yeni yasama yılında ele alınması öngörülüyor. Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak. İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor! İlk iş, masaya 2 teklifin yasalaştırılması yatırılacak - Son Dakika


Son Dakika
10:35 İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Düzenlemeye göre iade kargo ücretini artık tüketici karşılayacak
10:25 PFDK, Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında çıkan olayların faturasını kesti! Taraftar deliye döndü
10:14 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi'nden de bir öneri geldi
10:06 Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi
10:08 Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
10:03 Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!
10:02 Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
09:52 KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!
09:47 Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı
09:08 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 10:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor! İlk iş, masaya 2 teklifin yasalaştırılması yatırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement