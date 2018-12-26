Son Dakika Haberleri: Tbmm, 8 Ocak'a Kadar Tatil Olacak

Tbmm, 8 Ocak'a Kadar Tatil Olacak

20 dakika önce

TBMM Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurul, gündemindeki konuları tamamladıktan sonra 8 Ocak tarihine kadar tatile girecek.

Tbmm, 8 Ocak'a Kadar Tatil Olacak, System.String[]
TBMM Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurul, gündemindeki konuları tamamladıktan sonra 8 Ocak tarihine kadar tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu, Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştükten sonra tatile girecek. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Öneriyle, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, trafik cezalarının 2019 yılında artırılmaması, YSK üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin görüşmeleri sürüyor.  

Öte yandan, Danışma Kurulunun kararıyla, Genel Kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına 8 Ocak 2019 Salı gününe kadar ara verecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:27 Kaynak: DHA

Ekonomi
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