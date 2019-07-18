TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti
1 saat önce
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:43 Kaynak: AA
Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan tepki: Kabul edilemez Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur