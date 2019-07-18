Son Dakika Haberleri: TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti
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TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti

1 saat önce

TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.

TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti, System.String[]
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti
Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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