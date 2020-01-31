TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama Açıklaması - Son Dakika

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama Açıklaması

7 saat önce

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde...

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama Açıklaması, System.String[]

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.

Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un çirkin ve hadsiz eylemini nefretle kınadığını ifade etti.

Yüce Türk milletinin şanı ve onuru; birlik, beraberlik ve bağımsızlığının simgesi olan Türk bayrağına yönelik bu hadsiz eylemin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:

"Bayrak, milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi kim ihlal ederse karşısında Türk milletini bulacaktır. Bu vahim hadisenin, çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleşmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa Birliğinde yeri olmamalıdır. Bu kapsamda beklentimiz, şanlı bayrağımıza yönelik bu menfur saldırının Avrupa Parlamentosu tarafından mümkün olan en sert şekilde kınanması ve failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır."

Avrupa Birliği, Parlamento, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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