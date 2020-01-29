Tbmm, abd'nin sözde orta doğu barış planını kınadı - Son Dakika

TBMM, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı

TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, ABD'nin İsrail- Filistin meselesine ilişkin sözde barış planını ortak bildiriyle kınadı.

Parlamentoda grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan bildiri, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Bildiride, ABD yönetiminin ihtilafın iki tarafından biri olan Filistin'i bütünüyle dışlayan tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu planın, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırı olduğu bildirildi.Bu planın, taraflar arasında müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail'in derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçladığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılmak istenen işgal sürecini, ilhaka çevirmektir. Tüm Ortadoğu'nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslararası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir. Kudüs'ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasadışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan ve ilgili BM kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali anlamına gelen öneriler içeren bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır. Bu vesileyle, İsrail-Filistin meselesinin çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek, uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulüm dayatma ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edecektir. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde İsrail-Filistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış, özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz."