TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, eski milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.
Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki 1190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.
Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.
Seçimlere Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan mağlubiyetle ayrıldı. Boşa düşen Kılıçdaroğlu, milletvekili de olmadığı için dokunulmazlığı kalktı.
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