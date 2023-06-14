TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, eski milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti - Son Dakika
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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, eski milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti

14.06.2023 20:04

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki 1190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA DOSYASI VAR

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki 1190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

SAVCILIĞA HAVALE EDİLECEK

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

SEÇİMLE BERABER DOKUNULMAZLIK DA GİTTİ

Seçimlere Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan mağlubiyetle ayrıldı. Boşa düşen Kılıçdaroğlu, milletvekili de olmadığı için dokunulmazlığı kalktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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