TBMM Adalet Komisyonu Bakanvekili Tunç: Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifine eklenen geçici madde ile açık cezaevinde bulunan hükümlülere salgın nedeniyle izin verileceğini söyledi. Tunç, "Bu izinin süresi 30 Mayıs. 30 Mayıs'ta Adalet Bakanı bu süreyi gerekirse iki kez 2'şer ay daha uzatabilecek" dedi.Yılmaz Tunç, cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak Ceza İnfaz Yasası teklifine ilişkin DHA 'ya açıklama yaptı. Tunç, açık cezaevinde yatan mahkumların izinli sayılarak eve çıkacakları konusu ile infaz indirimi kapsamına gireceklerin farklı bir durum olduğunu söyledi. Tunç, " Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan hükümlülere izin verilecek. Bu geçici bir madde, kalıcı değil. Bu izinin süresi de 30 Mayıs tarihine kadar olacak. 30 Mayıs'ta eğer Sağlık Bakanlığı salgın tehlikesinin devam ettiği görüşünü Adalet Bakanlığı 'na iletirse, Adalet Bakanı bu süreyi iki kez 2'şer ay daha uzatabilecek. Bu bir izin, açık cezaevinde bulunan tüm hükümlüler için bir izin hakkı var belli süreler için kısa da olsa. Şimdi bu izin süresi salgın nedeniyle 30 Mayıs'a kadar uzatılmış oluyor" dedi.

'90 BİN DİYEN VAR, 80 BİN DİYEN VAR'

Yılmaz Tunç, izinden kaç mahkumun yararlanacağına ilişkin de "Bu düzenlemeden açık cezaevinde olan herkes yararlanacak. İzin süresi bittiğinde tekrar cezaevine dönecek. Bu da infaz süresinden düşecek. Salgından dolayı geçici bir düzenleme yapıldı. Kapalıdan açık cezaevine geçmeye hak kazanlar da bu geçici maddeden yararlanacak. Oranı hesaplamak mümkün değil. Uygulamaya geçildiğinde hangi hükümlülerin yararlanacağı belli olacak. Her suç için kanun uygulamaya geçildiğinde, hangi hükümlülerin yararlanabileceği o zaman ortaya çıkacak. 90 bin diyen var, 80 bin diyen var, açık cezaevindekilerin rakamları belli. Ama diğerlerinin hesaplamaları sürelerle alakalı" diye konuştu.

'KONUTTA İNFAZ DEĞİL'

Tunç, 'konutta infaz' konusunun farklı olduğuna dikkat çekerek, "Konutta infazdan yararlanacakların kapsamı sınırlı; orada kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını bitirenler, 1 yılın altında cezası varsa bunlar konutta infaz edilebilecekler. Yine 70 yaşın üstündeyse, 2 yılın altında cezası varsa konutta infaz edilecek. 75 yaşın üstünde, 4 yılın altında cezası varsa konutta infazdan yararlanabilecek. Ağır hastaysa ve 5 yılın altında cezası olanlar konutta infazdan yararlanabilecek. Doğum yapan kadınlar bakımından da 3 yılın altında cezası olanlar konutta infazdan yararlanacaklar. Kasten işlenen ve 1,5 yıla kadar olan suçlara da hafta sonu ya da gece infaz usulü getiriliyor. Taksirle işlenen suçlarda öldürme hariç 3 yılın altındaki suçlarda da geceleyin infaz, yani akşam 19.00'da girecek, sabah çıkacak, gündüz işine gidecek. ya da hafta sonu cuma akşamı girecek, Pazar akşamı dönecek" diye konuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORAN GELİYOR

Tunç, denetimli serbestlikte oran uygulanacağını kaydederek, "Tahliyeye 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanılıyordu. Şimdi oran olarak uygulanacak. Yani 5/4'ünü cezaevinde geçirmişse, 5/1'i denetimli serbestlik olarak uygulanacak. Böylelikle cezasızlık algısının önüne geçilmiş olacak. Yani küçük suçlarda cezaevine girmeden kurtulabiliyordu. Ama artık 1 ay ceza alan da 12 gün cezaevinde yatacak. Bazı suçların ise cezaları artıyor. Örgüt, tefecilik suçu bunların cezaları artırılıyor" ifadelerini kullandı.

İnfaz ile ilgili yasa teklifinin cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini belirten Tunç, koronavirüs önlemleri kapsamında toplantının basına kapalı yapılacağını, komisyon üyelerinin ise sınırlı tutulacağını ya da dönüşümlü görüşmelere katılacağını belirtti.

- Ankara