TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü - Son Dakika

Behiye Tunç'un cenazesi Ulus Belediyesine ait cenaze aracı ile Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Helallik alınmasının ardından Behiye Tunç için Ulukaya köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 'un vefat eden annesi Behiye Tunç son yolculuğuna uğurlandı.

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