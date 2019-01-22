TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Türkiye'de bulunan cemaatlerin ya ekonomik ya da siyasi güç devşirme peşinde olduklarını belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Türkiye'de bulunan cemaatlerin ya ekonomik ya da siyasi güç devşirme peşinde olduklarını belirtti. Köylü ayrıca af yasasının seçimlerden önce görüşülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Köylü, kendisinin 10 yıl önce söylediklerinin insanların 10 yıl sonra idrak edebildiğini ifade ederek, "Bu FETÖ meselesini ben yıllardır söylerim. Bunlar, dini cemaat. Hayır, bunlar dini cemaat falan değil. Bugün ki cemaatlerin büyük bir kısmı belki istisnası vardır, ekonomik ve siyasi güç devşirme peşindedir. Din ile fazla alakası yoktur. Çünkü bir cemaatin başında birisi var. Şeyh'tir, Şıh'tır, erendir, ermiştir veya derviştir. Her ne olursa olsun. Amenna, kim kime inanır kime inanmaz o beni de ilgilendirmez. Hiç inanmayanda beni ilgilendirmiyor. Çünkü bizler, demokratik ve laik bir ülkedeyiz. Herkes kime inanıp inanmayacağını kendisi seçer. Bu bizi ilgilendirmez. Peki, eğer bu cemaatin başında bir kişi varsa, bu da Şeyh olsun diyelim. İnsanlar gidip bundan irşad alıyor. Dini bilgiler öğreniyorlar. Tasavvuf öğreniyorlar. Kendi iddialarına göre, ben yine inanmıyorum da bu tarafına. Bu da kabul. Arkadaş bunun şubesi olur mu başka bir yerde. Aygaz bayisi midir? Arçelik bayisi midir bu? Kastamonu veya Çorum'daki temsilcisi falan diyorlar. Bu nasıl iş olur, bu dini cemaat midir? Şeyh Şab'an-ı Veli'nin temsilcisi mi vardı ya da Hacı Bayram Veli'nin, böyle bir şey olmaz. Onun için diyorum bunlar cemaat değil diye. Bunlar ekonomik ve siyasi güç devşirme peşindeler. İnsanlarında bunlara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.



"Af Yasasının seçimden önce görüşülmesi mümkün değil"



Af Yasasının seçimlerden önce görüşülmesinin mümkün olmadığını belirten Köylü, "Af Yasasından ziyade İnfaz sisteminde değişiklik ya da şartlı tahliye diye ilgili bir teklif gelmesi bekleniyor. Bu konuda partilerin bir çalışma yapıp konsensus sağlaması gerekiyor. O gelmeden önce bunu gündemimize almamız mümkün değil. Bunu bana Adalet Komisyonu toplantısında söylediler gündeme alınması noktasında ama diğer partilerin, sadece AK Parti'nin değil söyleyeceği bir söz var ise ortaya çıkmadan bunu gündemimize almamız doğru olmazdı. Bunu kendilerine de izah ettim. Böyle bir şey olursa ve partiler birlikte çalışırsa ve böyle bir ihtimal dahi olsa bu artık seçimden sonraya kalır. Bunu seçim propagandası malzemesi haline getirmemek lazım. Böyle bir şey varsa bu çalışma sonuçlanır, bizim önümüze gelince de komisyonda bizlerde bunu görüşürüz" diye konuştu.



"Genç ve tecrübesiz hakimlerin verdikleri kararların bir kısmı adil değil"



Genç ve tecrübesiz hakimlerin verdikleri bazı kararların bir kısmının adil olmadığını vurgulayan Köylü, şöyle konuştu: "Halk arasında yargıya duyulan güvende kısmen de olsa bir azalma var. Bu FETÖ olayından sonra 5 bine yakın hakim görevden ihraç edildi, o zaman büyük bir boşluk doğdu, bu boşluğu kapatmak içinde çok sayıda hakim alındı. Yeterince staj yapmadan, yeterince tecrübe yapmadan bu hakimler göreve başladı. Bilgisi ve tecrübesi az olan genç hakimler, elbette ki bazı kararlarda sıkıntılar var, bunların çözüm yeri de yargının kendi içerisindedir." - KASTAMONU

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