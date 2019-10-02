TBMM Adalet Komisyonu toplandı
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TBMM Adalet Komisyonu toplantısı ve üyelerden görüntüler TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:02 Kaynak: AA
TBMM Adalet Komisyonu toplantısı ve üyelerden görüntüler TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.
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