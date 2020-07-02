TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu'nda, baroların yapısının değiştirilmesini öngören Avukatlık Kanunu teklifinin görüşmelerine milletvekilleri yoğun ilgi gösterince sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Bunun üzerine toplantıya ara verildi.
TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki komisyon toplantısına, milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan toplantıda yaşanan yoğunluk nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.
Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, salonda çalışma şartlarının sağlanması için komisyon toplantısına ara verildiğini açıkladı. Tunç, "Çalışma şartlarımızın Covid şartlarına uygun olması lazım. Bunu sağlamak da bizim elimizde. İç tüzük gereği zaten konuşma talep eden herkese başkanlık söz hakkı veriyor" ifadelerini kullandı.