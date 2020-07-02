TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (3) - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (3)
BÜLENT TURAN: ARADIK TELEFONLARINI AÇMADILARAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen baroların yapısının değiştirilmesini öngören 'Avukatlık Kanununu' görüşmelerine, Meclis önünde bekleyen avukatların katılmalarını teklif ettiklerini belirtti.
BÜLENT TURAN: ARADIK TELEFONLARINI AÇMADILAR
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen baroların yapısının değiştirilmesini öngören 'Avukatlık Kanununu' görüşmelerine, Meclis önünde bekleyen avukatların katılmalarını teklif ettiklerini belirtti. Bülent Turan, avukatlardan 3'ünün Adalet Komisyonu'na gelip izleyebilmeleri yönünde görüş bildirdiklerini ancak bunun reddedildiğini kaydetti. Turan, "Az önce Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 'Arkadaşlarım meclis kapısı önünde lütfen davet eder miniz' dedi. Bir görüşme trafiği oldu. Komisyon başkanının oluruyla ilgililerle görüşerek Meclis Başkanının araya girmesiyle içlerinden 3 baro başkanının içeri gelmelerini komisyona katkı sağlamalarını kabul ettik. Aradık telefonlarını açmadılar. CHP'li Zeynel Emre de aradı ancak talebi 'hepimiz geliriz' yaklaşımıyla reddettiler. Bir kez daha gördük kim iş yapmak istemiyor. Dertleri üzüm yemek ise 3 arkadaşınız komisyona katkı sağlardı. İstediği kadar süreyi verirdi. Israrla 'hepimiz' demesi hem usül hem pandemi sürecine aykırı. Hem CHP'li vekil, hem Meclis Başkanı hem TBB Başkanı gayretlerine rağmen bunu yapmamış olmalarını kamuoyu dikkatine sunuyoruz. Elimizin havada kalması, ne kadar mesleki faaliyetlere omuz vermekten uzak olduğunu gördük. İstanbul barosu üyesi olarak, bu kanun teklifi nihayete ererse yapacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul barosundan istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olacağım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:29 Kaynak: DHA
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