TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (4) - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (4)

BARO BAŞKANLARININ TBMM ONÜNDEKİ BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR TBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı.

BARO BAŞKANLARININ TBMM ONÜNDEKİ BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR

TBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı. Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam ediyor. Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu. Bu arada polis ekiplerinin güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi. Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşınmasını sağladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (4) - Son Dakika

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