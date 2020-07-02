TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlayan barolara ilişkin kanun teklifi - Son Dakika

CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri baro başkanlarının yanına gelerek, içeri alınmaları için girişimde bulunduklarını bildirdiler.

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