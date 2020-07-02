TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlayan barolara ilişkin kanun teklifi - Son Dakika

Barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanları, içeri alınmayınca Meclis'in Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı.
Barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere akşam saatlerinde toplanan komisyona katılmak isteyen yaklaşık 20 baro başkanı TBMM'ye geldi.
Baro başkanları içeri alınmayınca, TBMM'nin Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı.
CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri baro başkanlarının yanına gelerek, içeri alınmaları için girişimde bulunduklarını bildirdiler.
Baro başkanlarının bekleyişleri, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde sürüyor.