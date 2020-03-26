TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu:

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda daha az hasarla atlatması için teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik ekonomik ve sosyal anlamda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri içeren kanun tasarısının TBMM'de onaylandığını hatırlattı.

Türkiyeni'nin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri en başından itibaren izlediğini, tedbirlerini süratle aldığını aktaran Uslu, "Ülkemizin hem ekonomik, hemde sosyal anlamda daha az hasar ile atlatması için Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Milletvekilleri olarak teyakkuzdayız." ifadesini kullandı.

TBMM'de yasallaşan düzenlemeler hakkında bilgi veren Uslu, işverenlere aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını kaydetti. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu belirten Uslu, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Ekonomik tedbirler

Çek Kanunu'ndaki değişiklikle, 24 Mart'a kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazının da durdurulduğunu aktaran Uslu, maddeleri şu şekilde sıraladı:

"Anapara veya taksit ödeme tarihi 24 Mart'tan önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal islemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. 1 Mart'tan 30 Haziran'a kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışanlar, puantaj usulü çalışanlar ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı."

30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacağını belirten Uslu, telafi çalışma süresinin de 2 aydan 4 aya çıkarıldığını kaydetti.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere, hak sahiplerine aylık asgari ödeme tutarının 1500 liraya yükseltildiğini ifade eden Uslu, işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırının da yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkartıldığını aktardı.