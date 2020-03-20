TBMM Akdeniz PA Türk Grubu Başkanı Uslu: "Ormanı korumayı çocuklarımıza öğretmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Akdeniz PA Türk Grubu Başkanı Uslu: 'Ormanı korumayı çocuklarımıza öğretmeliyiz' - Son Dakika

TBMM Akdeniz PA Türk Grubu Başkanı Uslu: "Ormanı korumayı çocuklarımıza öğretmeliyiz"

6 saat önce

TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, ağacı ve ormanı korumanın, uygarlığın en temel göstergesi olduğunun çocuklara öğretilmesi ve bu bilinçle ormanlara sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

TBMM Akdeniz PA Türk Grubu Başkanı Uslu:

TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, ağacı ve ormanı korumanın, uygarlığın en temel göstergesi olduğunun çocuklara öğretilmesi ve bu bilinçle ormanlara sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Uslu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ağaç ve orman olmadan solunacak temiz bir havanın, verimli bir toprağın, yeterli bir suyun olamayacağını belirtti.

Çok uzun bir süreçte oluşan ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmanın her vatandaşı görevi olduğunu aktaran Uslu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ağacı ve ormanı korumanın, uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bizlere her konuda en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz'in ağaç dikmenin önemini vurguladığı 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' Hadis-i Şerifi ve 'Yaş kesen baş keser' atasözümüz, medeniyetimizde ağaca ve ormana ne kadar değer verildiğini, mevcut ormanlar korunarak yeni ormanların oluşturulmasının her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu göstermektedir."

Uslu, ormanların korunduğu ve yeşil alanların çoğaldığı bir dünya temenni etti.

AK Parti, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:50 Kaynak: AA

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