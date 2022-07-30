AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti

30.07.2022 15:33
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerinde vatandaşla bir araya geldi.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerinde vatandaşla bir araya geldi.

Uslu, Kaş'ta cami açılışına katıldı. Ardından Elmalı ilçesinde Akçay ve Zümrütova mahallelerini ziyaret eden Uslu, vatandaşlarla sohbet etti. Talepleri dinleyen Uslu, "AK Parti olarak bugüne kadar her zaman hizmet ürettik. Halkımızın taleplerini yerine getirdik. Vatandaşımız da memnun kaldığı için her seçimden bizi zaferle çıkardı." dedi.

Uslu, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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