TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor - Son Dakika

TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor

6 saat önce

TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.

TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor, System.String[]

TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.

Ev sahibi olmak isterken 'maket' üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olan vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere kurulan TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, konu ile ilgili çeşitli çevrelerin konu ile ilgili öneri, tespit ve şikayetlerini alıyor. Konut sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra inşaat firmaları, emlak sektörü ve bazı akademisyenlerden 'maket' üzerinden ev satışlarına ilişkin komisyona gelen bazı şikayet ve tespitler şöyle:

"Yapı ruhsatı olmadan satışlara başlanması. Sözleşmelerin noterlerde satış vaadi sözleşmesi ile yapılmaması, yapılsa bile tek taraflı satış vaadi sözleşmesi şerhi hakkı verilmemesi. Cayma durumlarında tüketici kanununa aykırı uygulamaların yapılması. Net-brüt alan problemleri, bağımsız bölüm değişiklikleri, aynı bağımsız bölümlerin birden fazla satışının gerçekleşmesi. Site yönetimlerinin inşaat firması tarafından yönetilmeye çalışılması, bu aşamada ortak alanların kiraya verilmesi, satılmayan dairelerin aidatlarının ödenmeyerek satılan dairelerden masrafların çıkarılması."

Komisyona gelen tespitler arasında, özellikle yabancılara satışta yaşattığı mağduriyetler nedeni ile bazı ülkelere Türkiye'deki inşaat projelerinin tanıtımlarının engellenmesinin söz konusu olabileceği ve bu durumun da ihracat kaybına neden olduğu yer aldı.

Haber-Kamera: Besti KARALAR/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması
Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye! Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
18:12 İstanbul'daki Orta Asyalı çocuklara kışlık giysi yardımı - Son Dakika
18:12 Samsun'da "Endüstriyel Verimlilik Uygulamaları Başarı Hikayeleri" paneli - Son Dakika
18:11 85. İSTANBUL ERMENİ PATRİĞİ SEÇİLEN SAHAK MAŞALYAN'DAN İLK AÇIKLAMA - Son Dakika
18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:12:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]