TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt, seçim kanununu değerlendirdi - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Seçim kanunu ile ilgili en önemli değişiklik, artık illerde en kıdemli hakim değil, birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından çekilecek kura ile belirlenecek hakimler tarafından seçimler yapılacak. Dolayısıyla seçimlere herhangi bir iradenin müdahale şansını ortadan kaldırmış olacak." dedi.

Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

AA muhabirine bir süre önce yasalaşan seçim kanununu değerlendiren Beyazıt, kanunun 17 saat 36 dakikalık uzun bir oturum sonrası komisyondan geçip TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi.

Kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Beyazıt, şunları aktardı:

"Seçim kanunu ile ilgili en önemli değişiklik, artık illerde en kıdemli hakim değil, birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından çekilecek kura ile belirlenecek hakimler tarafından seçimler yapılacak. Dolayısıyla seçimlere herhangi bir iradenin müdahale şansını ortadan kaldırmış olacak. Bir taraftan da Türkiye'nin seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü. İttifaklar içerisinde küçük partiler dahil, kendileri tek başına yüzde 7'yi geçmeseler bile eğer bulundukları ittifak yüzde 7'yi geçmiş ise milletvekili çıkarabilecekler."

Yapılan değişiklikle ittifak içindeki her partinin aldığı oyun kendi hanesine yazılacağını anlatan Beyazıt, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bir partinin kamuoyu anketlerini yanıltarak, 'Ben yüzde 7 alırım, yüzde 10 alırım, Türkiye'nin iktidarına talibim, en büyük yasama organı ben olacağım.' diye iddiası varsa, kendisine güvenebiliyorsa seçime parti düzeyinde girebilecek, milletvekili çıkarabilecek. Dolayısıyla manipülasyonların, değişik anlayışların önüne geçen düzenlemeler getirildi. Seçim kanunu, zamanında yapılacak seçimle beraber ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Biz cumhurbaşkanlığı seçimine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak katılacağız. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıran, geleceğimize ufuk tutan, dünyada söz sahibi olan dünya lideri seçilecek."