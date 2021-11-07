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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan "imam hatip okulları" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan "imam hatip okulları" değerlendirmesi Açıklaması

07.11.2021 15:15
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "İmam hatip lisesi mezunları, diğer liselerimizin mezunlarıyla birdir, kardeştir ve aynı yolun yolcularıdır.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "İmam hatip lisesi mezunları, diğer liselerimizin mezunlarıyla birdir, kardeştir ve aynı yolun yolcularıdır. Ayrı ve farklı olduğu anlayışını da birlikte yıkmalıyız. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız, aynı devletin vatandaşlarıyız. Bu çizgiyi de hepimizin iyi koruması, kollaması gerekiyor." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği ((KİHMED) 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bozdağ, "AK Parti iktidarlarının, başörtülü kadınlara uygulanan zulmün ve imam hatip okullarının sorunlarının ortadan kaldırılması için hayata geçirdiği reformlara" değinerek, bu konulara karşı muhalefetin takındığı tutumu eleştirdi.

AK Parti iktidarlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda önemli düzenlemeler yaptığını vurgulayan Bozdağ, "Peki bugün başörtülü vekil var mı? Başörtülü hakim, savcı, asker, polis, subay, doktor var mı? Hepsi var elhamdülillah. O gün Meclise sığdırılamayan Merve Kavakcı Hanımefendi, bugün Türkiye'nin şerefli büyükelçilerinden biri olarak devletine hizmet ediyor mu? Dün başka, bugün başka. Bakın çok net söylüyorum; eğer bu değişiklikleri engelleme güçleri ve kudreti onlarda olsaydı, engelleyebileceklerine inansalardı, vallahi asla, kerhen de olsa rıza göstermezlerdi." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Ayasofya'nın ibadete açılmasına da değinerek, "Ben inanarak söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve onun yönetimi olmasaydı, bu yasakların hepsi katmerli şekilde bugün de devam ediyor olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP, Atatürk'ün izinden gitmedi, biz gittik"

AK Parti'nin bu değişimleri devlet ve millet için hayata geçirdiğini anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demokratikleşmesini, hukuk devleti vasfını tahkim ede ede geldik. Kadınlar arasında istihdam eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında siyaset yapma hakkının eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında eğitim hakkının, anayasaya uygun, eşit hak olarak kullanılmasını AK Parti sağlamıştır. Kadınlarla erkekler arasındaki uçurumları AK Parti iktidarı kaldırmıştır. Biz yaptık. Atatürk döneminde oy verme hakkı verildi. Çok büyük reform, çok büyük adım. CHP hep bunu konuştu ama üstüne bir tane bir şey koymadı. Atatürk'ün izinden gitmedi, biz gittik. Kadınların haklarını, gasbedilmiş haklarını, seçilme hakkını tam anlamıyla biz hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da bu hakların devam etmesi son derece önemlidir. Bunları korumak, yaşatmak, geleceğe aktarmak hepimizin asli vazifelerindendir."

"İmam hatip liseleri, Türkiye'nin birliğinin ve dirliğinin çimentolarındandır"

İmam hatip okullarının önemine işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmam hatip liseleri, Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin çimentolarındandır. Dinimizin doğru öğretilmesinin, öğrenilmesinin, anlatılmasının en sağlıklı işlediği ve işletildiği yerlerdir. O yüzden de dinimizin doğru öğretilmesinden, öğrenilmesinden, anlaşılmasından rahatsız olan çevreler, elbette ki bu güzide kurumlara ayrıca olumsuz yaklaşabilirler. Bir yandan muhafazakar gözüküp bir yandan kurumlarımıza farklı bakabilirler. Ama bizim, geleceğimizi daha iyi noktaya taşımak için elbette evlatlarımıza sahip çıkmamız lazım. Sadece imam hatip mezunlarımıza değil, bütün eğitim kurumlarımıza... İmam hatip liselerimiz, imam yetiştiren okullar değil, müspet ilimler yanında manevi ilimleri de öğreten gençler yetiştiriyor. Onlar o öğrendikleriyle, donanımlarıyla güçlü şekilde geleceğe devam ediyorlar. İmam hatip lisesi mezunları, diğer liselerimizin mezunlarıyla birdir, kardeştir ve aynı yolun yolcularıdır. Ayrı ve farklı olduğu anlayışını da birlikte yıkmalıyız. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız, aynı devletin vatandaşlarıyız. Bu çizgiyi de hepimizin iyi koruması, kollaması gerekiyor. Bu çizgi, bizim istikametimizin düzgünlüğünün de ayrı ifadesi olacaktır."

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile dernek üyeleri katıldı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan imam hatip okulları değerlendirmesi Açıklaması
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan imam hatip okulları değerlendirmesi Açıklaması
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan imam hatip okulları değerlendirmesi Açıklaması
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan imam hatip okulları değerlendirmesi Açıklaması

Anayasa Komisyonu, İmam Hatip, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan 'imam hatip okulları' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan "imam hatip okulları" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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