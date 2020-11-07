TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması

07.11.2020 17:49
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması, System.String[]

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 4 çocuğun evlerini sabah erken saatlerde basan ve karakolda sorgulayan polisin...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 4 çocuğun evlerini sabah erken saatlerde basan ve karakolda sorgulayan polisin muamelesini kınayarak "Konu Müslümanlar ve yabancılar olunca, Fransa'da hukuk devleti askıda, polis devleti iş başında." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransız ceza hukukunda 13 yaşını tamamlamayan çocukların ceza sorumluluğu olmadığını, buna rağmen Fransız polisinin, 10 yaşında biri Türk dört Müslüman çocuğu 11 saat sorguladığını belirtti.

Polisin Fransa Ceza Kanunu'nu, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, hürriyet, eşitlik, hak ve adaleti çiğnediğini vurgulayan Bozdağ, "Bu son hadise de bize gösterdi ki Fransa'da hürriyet, eşitlik, hak ve adalet sadece ve sadece Fransız asıllılar içindir. Vatandaş olmayanlar bir yana Fransız vatandaşı Müslümanların/yabancıların bile hürriyet, eşitlik ve adalet hakları, Fransız asıllılar ile asla eşit değildir. Konu Müslümanlar ve yabancılar olunca Fransa'da hukuk devleti askıda, polis devleti iş başında." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara yapılan muameleyi kınadığını ifade eden Bozdağ, Fransa'yı hukuka uymaya çağırdı.

Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ, Hakaret, Fransa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Şifalı bitkilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan ünlü botanik profesörü Hulusi Malyer, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu         
17:43
ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi         
17:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
16:29
Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin         
16:05
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü         
15:14
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı         
13:37
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 18:04:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei