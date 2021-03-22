Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: "İstanbul Sözleşmesi feshi kanuna uygun" - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, " Türkiye, çok sayıda milletlerarası antlaşmadan çekildi. Türkiye, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası antlaşmalardan çekilmiştir. Türkiye, hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun olarak İstanbul Sözleşmesinden çekilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmişti. Adalet eski Bakanı ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanı kararıyla feshettiği veya çekildiği milletlerarası anlaşmalardan örnekler vererek "Anayasa'nın 90'nıncı maddesi, sadece milletlerarası antlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa'da antlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası antlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Yorumla somut kural değişmez ve değiştiremez" ifadesini kullandı.

"İstanbul Sözleşmesini fesih kanuna uygun"

Bozdağ, "Türkiye, çok sayıda milletlerarası antlaşmadan çekildi. Türkiye, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası antlaşmalardan çekilmiştir. TBMM'nin çıkardığı kanunla Türkiye'nin çekildiği tek bir milletlerarası antlaşma yoktur. Bunun aksini gösteren yasa da pratik de yoktur" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararını değerlendiren Bozdağ şunları kaydetti:

"Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi, sözleşmeden çekilmeyi düzenliyor. Buna göre, taraflardan biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bildirimle bu Sözleşmeden çekilebilir. Türkiye, hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun İstanbul Sözleşmesinden çekilmiştir." - ANKARA