Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlık Fezlekesi TBMM Genel Kurulu'na Sunuldu - Son Dakika
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Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlık Fezlekesi TBMM Genel Kurulu'na Sunuldu

01.08.2022 10:46
Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlık Fezlekesi TBMM Genel Kurulu'na Sunuldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda oyçokluğu ile alınan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurulu gündemine sunuldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda oyçokluğu ile alınan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurulu gündemine sunuldu.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında düzenlenen dokunulmazlık dosyaları, TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde geçen hafta karar vermişti. CHP ve HDP, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde oy kullanmıştı.

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Kaynak: ANKA

Salihe Aydeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlık Fezlekesi TBMM Genel Kurulu'na Sunuldu - Son Dakika

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