Son Dakika Haberleri: TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1)
Son Dakika Güncel TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1) - Son Dakika

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1)

6 saat önce

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, okulda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını incelemek üzere Aksaray'a geldi.

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1), System.String[]

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, okulda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını incelemek üzere Aksaray'a geldi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Komisyon üyeleri, valilik ve belediye başkanlığı ziyaretlerinin ardından Mehmetçik İlkokulu'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alacak.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:07 Kaynak: DHA
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