Son Dakika Haberleri: TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)
Son Dakika Güncel TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3) - Son Dakika

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)

7 saat önce

KOMİSYON, ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı.

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3), System.String[]

KOMİSYON, ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı. Yapılan araştırmaların sonunda açıklama yapan Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, aileler ile birebir görüşüp, sorunlarını dinlediklerini anlattı. Yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Çelik, artık ailelerin de gelecekle ilgili endişeleri olmayacağını, konuyla hem TBMM hem de devlet düzeyinde ilgilenildiğini söyledi. Okula yeni bir kadın müdür atandığını hatırlatan Çelik, "Raporlarımıza, önerilerimizi de yazacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme yapıyor. Gölge öğretmen projesi yavaş yavaş hayata geçiyor.  Bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitiminin daha nitelikli yapılması için önerilerimiz olacak. Yarın Sağlık Bakanı'nı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanı ile görüşeceğiz. En son  Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkılacak. Bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitimi en önemlisidir. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için valiliğimiz, il milli eğitim müdürlüğümüz ve okul aile birliği bunu sağlamaya çalışacak" diye konuştu.?


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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