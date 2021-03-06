İZMİR TBMM Araştırma Komisyonu İzmir'e gitti, AFAD tatbikat yaptı - Son Dakika

TBMM Araştırma Komisyonu İzmir'e gitti, AFAD tatbikat yaptı

DEPREME karşı alınabilecek önlemler ve tedbirlerle ilgili kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, İzmir'de incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ise, deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

TBMM'de depreme karşı alınabilecek önlem ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, komisyon üyeleriyle birlikte İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürlüğü Birlik Binası'nda İzmir AFAD Müdürü Kartal Muhcı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Özsoy, deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

'OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YEKVÜCUT OLUYORUZ'

Yapılan sunumların ardından açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Bugün burada olmanız bize güç verdi, umut verdi. Bu depremde de gördüğümüz şey şu; olağanüstü durumlarda ciddi bir kapasite geliştirdiğimiz anlaşılıyor. Çok kısa sürede tüm kurumlarla birlikte deprem olduğu andan itibaren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İzmir ile ilgili gereken ne varsa yapıldı. Olağanüstü durumlarda yekvücut oluyoruz onu da görmüş olduk. İzmir depreminde tüm millet yekvücut oldu ve yaraları sarmak için bir gayrete girdi. Olağan dönemlerde ne yapılması gerektiği, olağanüstü dönemleri ön görerek zararlarını minimize etmek için zamanında tespit edilerek aksiyon alma noktasında yapılan iş çok önemli. Depremde zarar görenlerin yaşadıklarının dinlenerek tedbir alınması ve yerinde yapılan çalışmalarla güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum" dedi.

TATBİKAT YAPILDI

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü Eğitim Tatbikat Sahası'nda ise deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta enkaz altında kalan bir kişi ile 3'üncü katta mahsur kalan bir kişinin kurtarılması gerçekleştirildi. Deprem tatbikatına arama kurtarma köpeği de katıldı.

KOMİSYONDAKİ VEKİLLER

TBMM Araştırma Komisyonu'nda, AK Parti'den Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'den Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP'den Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, HDP'den İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık yer alıyor.