TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına - Son Dakika

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile ilgili, "Bu saldırının sadece Azerbaycan'a karşı bir eylem, saldırı olmadığını, bütün Türk dünyası ve Türkiye'ye karşı yapılmış bir...

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile ilgili, "Bu saldırının sadece Azerbaycan'a karşı bir eylem, saldırı olmadığını, bütün Türk dünyası ve Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı olduğunu düşünen insanlardanım ben" dedi.

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Ermenistan'ın saldırganlığının tarih boyunca sürdüğüne dikkat çekerek, "Ben Ermenistan'ın sınırında bir şehirde Kars Milletvekiliyim. Bu eziyeti 40-50 yıl sadece Azerbaycan değil, bütün bölgemiz yaşamış, bu son saldırganlık sadece bir tanesi. Bugüne tesadüf etmiş bir olay mıdır? Asla. Türkiye'nin bölgede tamamen parçalanmasını, birçok yerde mücadele etmesine yönelik dünyadaki arzuların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Sadece Azerbaycan'a karşı bir eylem, saldırı olmadığını, bütün Türk Dünyası ve Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı olarak düşünen insanlardanım ben" dedi.

'KİME HİZMET EDİYORSUNUZ, AMACINIZ NEDİR'Kılıç, CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" açıklamasına da tepki göstererek şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz Azerbaycan'ın hangi noktada neye ihtiyacı varsa sonuna kadar yanındayız' dedi. Zaten kardeşlik böyle bir şeydir. Bu zamanda onların buna ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yetkili bir ağızdan bunu yaptı. Peki Ünal Çeviköz'ün çıkıp da, 'cihatçıları götürüyorlar, Ermenistan'a karşı savaştıracaklar' söylemi kime yarar? Müslüman'a yarar mı, Türk'e yarar mı, Azerbaycan'a yarar mı, mağdura yarar mı? Peki kime yarar; Ermeni'ye yarar, belki Rus'a yarar, PKK'ya yarar, teröre yarar. Ünal Çeviköz'e bunu sormak lazım. Siz bunlardan hangisinin yanındasınız, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir? Hele ki devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymağını yemiş yıllarca işte bu monşerlerin bu sohbetleri yapıyor olmaları son derece üzücü ve utandırıcıdır. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu, Azerbaycan'la kardeşliğimizi pekiştirmek ve dünyaya göstermek istediğimiz bir dönemde bu söylemin çirkin, yersiz ve zamansız olduğunu ifade etmek lazım."

Kılıç, TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu olarak önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a ziyaret planladıklarını da sözlerine ekleyerek, "En kısa zamanda Azerbaycan'a desteğimizi göstermek için gitmeyi planlıyoruz" dedi.

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına
TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına

Ermenistan, Azerbaycan, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Kılıç: Ermenistan'ın saldırısı tüm Türk dünyasına - Son Dakika


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