TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü - Son Dakika

TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü
22.03.2021 12:13
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çınar ağacına yıldırım düştü.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çınar ağacına yıldırım düştü.
Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.
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