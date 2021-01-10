TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

10.01.2021 10:15
TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den

TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin, hayatın her alanında, bilgiye ulaşıp sunmaya çalışırken, toplum hayatı açısından üstlendiği işlevle tüm kesimlerin sesi olma ve taleplerini duyurma konusunda önemli bir misyonu da yerine getirdiğini vurguladı.

Etik gazeteciliğin temel ilkelerinden doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, insanlık ve sorumluluk ilkelerini benimseyen gazetecilik anlayışının sadece basını değil ülkenin gelişen demokrasisini de güçlendireceğini belirten Şahin, günümüzde gazeteciliğin, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geçmiş yıllara oranla daha geniş bir görüntüleme oranına ulaştığını kaydetti.

Ali Şahin, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgileri tarafsız ve doğru bir şekilde rapor etme sorumluluğu olan gazetecilerin, olayları tüm taraflarıyla kamuoyu ile paylaşmasının toplumu daha da güçlendireceğini ve geliştireceğini dile getirdi.

Şahin, "Toplumun sesi, nefesi olan, çözüm odaklı, topluma karşı gazetecilik sorumluluklarını özgür ve ilkeli bir şekilde yerine getirmek adına gösterdiği üstün gayret ve onurlu hizmet mücadelesi veren gazetecilerimizi takdirle izliyor ve gönülden destekliyorum." ifadesini kullandı.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şahin, gazetecilere erdemli ve ilkeli gazetecilik serüvenlerinde başarı ve heyecan dolu seneler diledi.

Gazeteciler Günü, Ali Şahin, TBMM, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca "Risk yok" derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı         
10:06
Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi         
09:21
Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım         
08:47
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda         
23:08
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 10:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı Şahin'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei