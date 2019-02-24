TBMM Başkan Adayı Şentop: "Bir Nezaket Ziyareti Olarak Diğer Partilerimizi de Ziyaret Ettik"
44 dakika önce
- TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, gazetecilere açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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