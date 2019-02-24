Son Dakika Haberleri: TBMM Başkan Adayı Şentop: "Bir Nezaket Ziyareti Olarak Diğer Partilerimizi de Ziyaret Ettik"

TBMM Başkan Adayı Şentop: "Bir Nezaket Ziyareti Olarak Diğer Partilerimizi de Ziyaret Ettik"

44 dakika önce

- TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, gazetecilere açıklamada bulundu.

- TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkan adayı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, gazetecilere açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Tekirdağ, AK Parti, Mustafa Şentop, Güncel
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