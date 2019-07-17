Son Dakika Haberleri: TBMM Başkan Şentop: "Gereken cevap en kısa sürede verilecektir."
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TBMM Başkan Şentop: "Gereken cevap en kısa sürede verilecektir."

2 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir.

TBMM Başkan Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır."
(İHA)
Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
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