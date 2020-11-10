TBMM Başkan Vekili Akar Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, "Atatürk bir önder olarak sadece yaşadığı zamana değil, ölümünden çok uzun yıllar geçtikten sonra da eserleriyle ve düşünceleriyle geleceğe ışık tutmuş, aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir. Bugün de onun açtığı yolda Türk milleti olarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmalarına başladı. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, günün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve milletvekillerini iki dakikalık saygı duruşuna davet etti. Yapılan saygı duruşundan sonra Akar, "Sadece dönemin şartlarında değil, yüzyıllar sonraki zamanda da çığır açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bugün onun kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anarken kendisine ve Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerine milli egemenliği ve Cumhuriyeti kurdukları için şükranlarımı sunuyorum. Atatürk bir önder olarak sadece yaşadığı zamana değil, ölümünden çok uzun yıllar geçtikten sonra da eserleriyle ve düşünceleriyle geleceğe ışık tutmuş, aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir. Bugün de onun açtığı yolda Türk milleti olarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Akar şöyle konuştu:

"Atatürk'ün önemini ve değerini o dönemin bazı liderlerine bakarak da anlayabiliriz. Dönemin dünyadaki isimlerine baktığımızda Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Portekiz'de Salazar, Sovyetler Birliği'nde Stalin, İspanya'da Franco'yu görüyoruz. Bugün hepsi tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Hepsinin dayattığı ideolojiler, kurduğu rejimler çökmüştür. Atatürk'ü farklı kılan ve ölümsüzleştiren unsur, yedi düvele karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesiyle ulusuna katı bir ideolojiyi dayatmak yerine özgürlüğün, bilimin, değişimin ve yenileşmenin yollarını açması, ezilen ulusların bağımsızlık savaşlarında örnek aldığı bir lider olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde benimsediği tek ilke, burada yazılı olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleridir. Bu yüzdendir ki insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş destanının en büyük kahramanı olan, sadece tarih sayfalarında değil yüce Türk milletinin kalbinde yer edinmiştir. 'Büyük liderler için kuşkusuz ki matem değil, fikirlerine sadakat gereklidir' düşüncesinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli bir yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz. Demokratik, laik ve çağdaş değerlerden oluşan kişiliğindeki bütünleştirici kimliği ve bilimi rehber edinmiş olan anlayışıyla, Atatürkçü düşünce sistemi Türkiye Cumhuriyeti devletini, milletiyle sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatacak en büyük ateşleyici güçtür. Bu duygularla, bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl değiştirebileceğini, nasıl çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebildiğini hem tarih yazarak hem tarihe not düşerek göstermiş, hem de mazlum milletlere örnek olsun diye tarihe tescil ettirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." - ANKARA