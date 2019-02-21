Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Adayı İçin Başvuru Yapıldı

TBMM Başkanı Adayı İçin Başvuru Yapıldı

48 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Grup Başkanvekilliği yapan, ciddi bir siyaset adamı olan, iletişim konusunda herkesi dinleyen, bütün siyasi partilerle doğru bir diplomasi yürüten Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik.

TBMM Başkanı Adayı İçin Başvuru Yapıldı, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Grup Başkanvekilliği yapan, ciddi bir siyaset adamı olan, iletişim konusunda herkesi dinleyen, bütün siyasi partilerle doğru bir diplomasi yürüten Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik. Umut ediyoruz ki, bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Özkoç'a, CHP Genel Başkan Yardımcıları eşlik etti. Başvurunun ardından açıklamada bulunan Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak uzun yıllar siyasetin içerisinde olan, Genel Başkan Yardımcılığı yapan, Grup Başkanvekilliği yapan, ciddi bir siyaset adamı olan, iletişim konusunda herkesi dinleyen, bütün siyasi partilerle doğru bir diplomasi yürüten Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik. Umut ediyoruz ki, bu seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Muhalefetin gösterdiği adaylar çok değerlidir. Türkiye'nin bu ortamında muhalefetin kendi içerisinden bir adayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olabileceği yapı şu anda hazır. Eğer muhalefet isterse kendi içinde bir adayı iktidara rağmen Meclis Başkanı yapabilir. Bunun konuşulması, tartışılması gerekir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Siyaset, Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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