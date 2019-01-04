TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti.
35 dakika önce
IHAAW162853-SIY/04-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
IHAAW162853-SIY/04-01-2019
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 04.01.2019 16: 28: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:34 Kaynak: İHA
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