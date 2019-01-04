Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti.

35 dakika önce

IHAAW162853-SIY/04-01-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti., System.String[]
IHAAW162853-SIY/04-01-2019

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 04.01.2019 16: 28: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Politika
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